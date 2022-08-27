%45 من فريق عمل وزارة «التغير المناخي» موظفات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشاركة المرأة باتت ركيزة رئيسة في تعزيز قدرات تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفات في الوزارة بلغ 235 امرأة يشكلن ما يزيد على 45% من إجمالي فريق عمل الوزارة، كما أن نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الوزارة تزيد على 33%، وحوالي 46% من وظائف الفئات التخصصية، و27% من الفئة التنفيذية. وقالت، في كلمة لها بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»: يمثل إعلان شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» تجسيداً دقيقاً لما تعيشه دولتنا وما تمثله المرأة في مجتمعنا، فما نعيشه من تطور واستشراف للمستقبل، للمرأة دور مهم ورئيسي فيه هو بالفعل واقع ملهم، وما تقدمه قيادتنا من دعم وتوجيه ورؤية حكيمة سيضمن تحقيق مستقبل مستدام.

وأضافت: إن الحديث عن المرأة في المجتمع الإماراتي له خصوصيته، حيث لم يبدأ الاهتمام بها مع إطلاق توجهات واستراتيجيات تمكينها، بل يرتبط بالاهتمام بها وبمدى فاعلية دورها في حماية المجتمع والارتقاء به والمساهمة في تطوره في جذور هذا المجتمع، ومع تأسيس الدولة شكلت أهمية مشاركة المرأة ركيزة في النهج الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في نفوس وعقول أبناء الإمارات.

نجاحات مذهلة

وأوضحت، أنه عبر الرعاية الكريمة والمساندة الدائمة من قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حقق ملف تمكين المرأة نجاحات مذهلة، جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال ومكنها من احتلال المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً على مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أنه مع التوجهات الاستشرافية للمستقبل والسعي نحو تحقيق الاستدامة، تمثل المرأة عاملاً رئيساً في تعزيز قدرات تحقيق هذا الهدف، فخلال السنوات الماضية شاركت وتبوأت المرأة مناصب قيادية وفنية وإدارية في كافة المشاريع والمبادرات والبرامج الداعمة وذات العلاقة بالاستدامة في مختلف القطاعات والمجالات، ومن جانب آخر تمثل المرأة العامل الرئيس في تربية وتنشئة الجيل الجديد وتزويده بالمعارف والقيم التي تضمن لدولتنا مواصلة مسيرة تقدمها ورقيها وتعزز من مكانتها العالمية، وتضمن تحقيق مستقبل أفضل مستدام.

نهج

وأضافت: وبدورنا في وزارة التغير المناخي والبيئة نعمل دائماً على مواكبة نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة في تمكين المرأة ونسهم بشكل فعال في تعزيز حضورها في جميع الإدارات، لاسيما وأن الوزارة تشكل نموذجاً يحتذى به في إشراك المرأة الإماراتية بعملية النهوض بالمؤسسة.

مكانة

تقدمت معالي مريم المهيري بالشكر والثناء لجميع الموظفات في الوزارة على جهودهن الطيبة التي أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، حيث تمكنت الوزارة بفضل تلك الجهود من الوصول إلى مكانة مرموقة بين مؤسسات الدولة المختلفة.

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