مكتوم الشريفي يطّلع على خدمات «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اطّلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، على الخدمات المقدمة للجمهور في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، في مقرها الرئيسي بالمصفح، وأبرز الجهود التطويرية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لضمان إلمام المدربين والمتدربين بقواعد المرور.

واستمع الشريفي إلى شرح من خالد عامر الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات حول الجهود التطويرية ومن بينها نظام المحاكاة لتدريب المتقدمين بطلب الحصول على رخصة القيادة على ظروف قيادة المركبة أثناء الضباب وتقلبات الطقس بعد تطويره بمعطيات جديدة تحاكي جميع الظروف المناخية والأجواء المتقلبة.

وتعرف على أهداف البرنامج التدريبي للقيادة قليلة الانبعاثات «الخضراء» والذي تم إطلاقه بالتنسيق مع مركز الوقاية من الحوادث في هولندا «CEPA»، ويشمل المركبات العادية والمركبات الكهربائية ضمن منظومة تدريب تعد فريدة من نوعها على مستوى دول المنطقة، كما تعرف على أهداف اختبار القيادة الذكي والذي يعد من أبرز ابتكارات شرطة أبوظبي ضمن جهودها في توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أهمية إسعاد المجتمع من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي، مشيداً بالتعاون مع الشركاء، ولافتاً إلى حرص حكومة الإمارات على الاهتمام بجودة الحياة، عبر تقديم خدمات متميزة لتعزيز ثقة الجمهور وزيادة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل المعايير العالمية.

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