الطاير يدعو الشركات التركية للمشاركة في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى افتراضياً شاركت فيه 90 شركة تركية رائدة في قطاعي الطاقة والمياه. وألقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة خلال المنتدى الذي حضره 117 مشاركاً، سلط فيها الضوء على أهم مشاريع ومبادرات الهيئة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، كما تناول تطور العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية. ودعا الطاير الشركات التركية للمشاركة في الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية والذي تنظمه الهيئة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي كلمته خلال المنتدى، أشار الطاير إلى أن دولة الإمارات والجمهورية التركية تتمتعان بعلاقات راسخة، تطورت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله،. ويتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية قوية، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأول لتركيا في المنطقة العربية وتحتل المرتبة الثانية في الاستثمارات المباشرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

رؤية

وأضاف الطاير: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي. وضمن هذا التوجه لحكومتنا الرشيدة أطلقنا مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة في دبي تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ليكون مصدراً جديداً للطاقة النظيفة مستقبلاً، بالإضافة إلى تقنية الطاقة المائية المخزنة. وسنواصل العمل على قدم وساق لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، جزءاً من جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

خطط استثمارية

وتابع الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، لدينا خطط لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال 5 سنوات، لا سيما للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة. وتمتلك الهيئة بنية تحتية قوية لتلبية الطلب المتزايد ودعم نمو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة. وفي دبي، لم نعد نعمل وفق نموذج الهندسة والمشتريات والبناء «EPC» التقليدي لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة والمياه، حيث انتقلنا إلى نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه «IPWP»، والذي أثبت نجاعته بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأسهم نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه في انخفاض كبير في الإنفاق الرأسمالي لكل ميجاوات من الطاقة المركبة، واستقطبت الهيئة استثمارات بنحو 40 مليار درهم باستخدام هذا النموذج. وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الأرقام القياسية العالمية في أقل تكلفة لأسعار الطاقة الشمسية والمياه المحلاة، ما جعل دبي معيارًا عالميًا لأسعار الطاقة الشمسية والمياه المحلاة.

نبذة

قدم الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، عرضاً تقديمياً عن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، ويجمع نخبة الشركات العالمية لعرض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وترشيد الاستهلاك والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

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