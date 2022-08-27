«مجموعة الإمارات» تبرز إسهام المواطنات في قطاع الطيران

المصدر: دبي - البيان

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سلطت «مجموعة الإمارات» الضوء على إسهام المواطنات في قطاع الطيران والسفر، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 مواطنة يؤدين أدواراً مختلفة في أكثر من 30 إدارة بالمجموعة. وذكرت «مجموعة الإمارات» في بيان: يعمل أكثر من نصف النساء الإماراتيات في مجموعة الإمارات في مواقع إشرافية أو إدارية أو قيادية، وذلك نتيجةً للسياسات التعليمية القوية في الدولة، والتزام المجموعة وجهودها في احتضان وتنمية المواهب الإماراتية وإتاحتها فرص الارتقاء الوظيفي والمهني.

وذكرت أنه في إطار استراتيجية التوطين والالتزام القوي بتطوير المواهب الإماراتية، دخلت مجموعة الإمارات في شراكة مع «إنسياد»، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، لإتاحة الفرصة أمام المسؤولات التنفيذيات المواطنات للتسجيل في برنامج القيادات النسائية. ويتضمن البرنامج، الذي يستمر أربعة أيام، مضي القيادات النسائية الإماراتية في رحلة تعلم مع أقرانهن من القيادات النسائية في مؤسسات ومنظمات عالمية أخرى.

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