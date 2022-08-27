«دو» تحتفل بدور المرأة في دفع عجلة التنمية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بيوم المرأة الإماراتية هذا العام عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ركزت على إبراز دور المرأة ومساهماتها الفعالة في دفع عجلة التنمية والنهوض بها في جميع أنحاء الدولة.

وتحت شعار «واقع ملهم، مستقبل مستدام»، استضافت «دو» في مقرها الرئيسي بدبي هيلز ضيفة متميزة وهي هدى المطروشي، أول إماراتية تدخل عالم ميكانيكا السيارات وتفتتح ورشة لتصليح المركبات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسرنا أن نحتفي في هذا اليوم بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، وأن نشيد بما قدمته وتقدمه سيدات الإمارات من مساهمات فعالة في دفع مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. لقد ركزنا جهودنا في دو منذ تأسيس الشركة على خلق بيئة عمل مواتية للسيدات الإماراتيات تتناسب مع متطلباتهن المهنية وتتيح لهن اكتساب المزيد من المعرفة والمهارات، إلى جانب تحفيزهن على التطور والنمو ليصبحن قياديات حقيقيات في مجالات تخصصهن.

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