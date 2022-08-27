57.8 % حصة رائدات الأعمال في غرفة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة التجارة في رأس الخيمة بالوكالة، إن المرأة الإماراتية أكدت حضورها المميز في كافة الميادين والقطاعات وفي مقدمتها قطاع الأعمال والمشاريع الخاصة، حيث تقدم الغرفة كل الدعم من خلال خدماتها لأعضائها، بدءاً من التأسيس، بما في ذلك تسهيل التواصل مع المستثمرين، وخدمات الاستشارة، وفرص دخول أسواق جديدة والمشاركة في المعارض التجارية، وبرامج الدعم الأخرى التي تشمل دعم المواطنات، سواء سجلت المنشأة التجارية بأسمائهن دون شراكة، أو لمواطنات بشراكة مع جنسيات أخرى.

أرقام عالمية

وأشار إلى أن غرفة تجارة رأس الخيمة سجلت أرقاماً عالمية قياسية في مجال ريادة المرأة الإماراتية، حيث بلغ عدد رائدات الأعمال الإماراتيات المنتسبات لعضوية الغرفة ما معدله 57.8% من إجمالي رائدات الأعمال المنتسبات لعضوية الغرفة، وصنفت أنشطتهن التي تعملن فيها لتشمل، قطاعات التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، الوساطة المالية، الأنشطة العقارية، النقل والتخزين، أنشطة في مجال صحة الإنسان والخدمات الطبية، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، أنشطة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال.

ولفت إلى ما حققته المرأة في قطاع الطاقة النووية، الذي تصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فيه إلى 20% من إجمالي القوى العاملة، والتي تُعد واحدة من أعلى النسب عالمياً، فيما تفرض المرأة الإماراتية نفسها بقوة في قطاع الفضاء، حيث تسجل حضوراً لافتاً في أبرز مشاريع هذا القطاع، وفي مقدمتها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، والذي يتميز بمشاركة نسائية هي الأعلى عالمياً بنسبة 34% من فريق العمل، كذلك ما تحقق لها من تمثيل في الحكومة الإماراتية، والتي بلغت 27.5% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال يمثل أحد القطاعات المهمة التي سجلت فيها رائدات الأعمال الإماراتيات نتائج نوعية، بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة.

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