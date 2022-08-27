«دوكاب»: الإماراتية شريكة في رسم المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب» أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية متميزة تحتفل بمجمل إنجازات ونجاحات العنصر النسائي في الإمارات، وإسهاماته النوعية في مسيرة الدولة، ودوره الفاعل في تحقيق النهضة والازدهار، وترك بصمة راسخة في جميع المجالات، وكذلك المشاركة في عمليات التنمية الشاملة بما ينسجم وتوجهات القيادة الرشيدة، ورسم ملامح اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والاستدامة والمعرفة.

وقال: أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في تولي المناصب القيادية والإدارية المختلفة، ولها تجارب عديدة ملهمة وراسخة في تاريخ الدولة، وهي شريك استراتيجي في بناء المجتمع، ومساهم رئيس في تطوير المجالات والقطاعات المختلفة ولا سيما الاقتصادية، إذ إننا في دوكاب نشيد بجهود العنصر النسائي لدينا، والذي يشغل 40% من الوظائف الإدارية، و24% من الوظائف التقنية من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في المجموعة.

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