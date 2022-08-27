بنك المشرق: مستقبل واعد للمرأة الإماراتية

المصدر: (دبي - البيان)

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رأت منى الغرير، رئيسة مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك المشرق، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية متميزة لتكريم جهود ابنة الإمارات والإشادة بإنجازاتها ودورها الحيوي في نهضة الدولة، لتثبت للجميع أنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة.

وقالت: يعزز شعار العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» التوجه نحو مستقبل واعد ومستدام للمرأة الإماراتية، ويسلط الضوء على جهود الدولة قيادةً وشعباً الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها الذي حقق تطوراً فريداً ونجاحات مشرّفة.

وأضافت: انطلاقاً من حرص الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها، فقد قدمت لها على مدى العقود الخمسة الماضية دعماً استثنائياً في قطاع المال والأعمال من خلال البرامج والمبادرات المتجددة والمشاركات الاقتصادية النوعية على المستوى الإقليمي والدولي.

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