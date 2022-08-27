عزة بنت سليمان: بنت الإمارات أثبتت قدرتها على التميز والإبداع

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أكدت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية على أن المرأة الإماراتية قد أثبتت للجميع قدرتها على التميز والإبداع في مختلف المجالات وبالأخص بالمجال الرياضي الذي شهد تطوراً كبيراً على الصعيد الخاص بمشاركة المرأة وحضورها الفعّال والمؤثر.

وأشارت بنت سليمان إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار واقع «ملهم.. مستقبل مستدام» بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» يشمل في طياته مكتسبات ونجاحات المرأة الإماراتية ومنها التي تحققت في ميدان الرياضة سواءً أكانت التنافسية أم المجتمعية وكذلك على المستوى الإداري.

نجاح

وقالت: سعدنا برؤية المرأة الإماراتية وهي تتقلد مناصب مرموقة في القطاع الرياضي وشهدنا تعيين رئيسات اتحادات رياضية، ورأينا أول حكمة تدير مباريات كرة قدم للرجال، كما شهدنا تحقيق أول ذهبية في تاريخ كاراتيه الإمارات على المستوى القاري عن طريق اللاعبة سارة العمري، والملاكمة حنان الزيودي الحائزة على أول ميدالية برونزية آسيوية في تاريخ الملاكمة الإماراتية وغيرها من الإنجازات الرياضية المشرفة للمرأة الإماراتية.

واعتبرت بنت سليمان أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بوسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية لعام 2021، أكبر دليل على حجم الجهود والدعم الكبير الذي تقدمه سموها، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في مسار تمكين المرأة الذي قطعت فيه دولتنا المباركة شوطاً كبيراً، لاسيما في مجال التوازن بين الجنسين ونشر ثقافة الرياضة النسائية، مشيرة إلى أن جهود اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تتكامل مع جميع الشركاء في سبيل تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة لقطاع رياضة المرأة، والارتقاء به نحو آفاق أرحب.

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