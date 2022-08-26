37 % نسبة العاملات في «بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

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تعمل جمعية «بيت الخير» على الاهتمام بالمرأة، وتدريبها على مهارات العمل الخيري والبحث الاجتماعي والانخراط في الأعمال التطوعية على اختلافها، فمنذ نشأتها حرصت الجمعية على إدماج المرأة بمختلف الوظائف المتاحة لديها، وهي تشغل اليوم حوالي 37% من قوة العمل، حيث تعمل في الجمعية 80 موظفة من أصل 220 موظفاً، يسخرن معارفهن وخبراتهن في تنفيذ مختلف البرامج والمهام الخيرية، وتشغل 18 امرأة في «بيت الخير» مواقع قيادية متقدمة كمديرات للأفرع والأقسام والوحدات الإدارية من أصل 39 مديراً وقيادياً، أي بنسبة مشاركة في إدارة نشاط الجمعية الخيرية تصل إلى حوالي 47%.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أكدت حليمة الظنحاني، مدير شؤون الأفرع في الجمعية، أهمية دور المرأة الإماراتية في بناء المجتمع وتنمية مسيرة العطاء، وقالت: أهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بيوم المرأة الإماراتية، والتي شهدت على يديها وبدعم من القيادة الرشيدة كل الدعم والمساندة حتى تمكنت من أداء دورها الفاعل والمؤثر في نهضة دولتها ووطنها، وتسعى «بيت الخير» إلى اتباع هذا النهج، حيث تحرص الجمعية على استثمار خبرات الباحثات المميزات في أدائهن، بإسناد جوانب إدارة العمليات الخيرية لهن، وقد تدرجت العديد من الباحثات في المناصب القيادية إلى أن وصلن إلى سدة القرار، وبينت أن الجمعية من المؤسسات الإنسانية السباقة لتمكين المرأة من العمل الخيري والإنساني على مختلف المستويات.

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