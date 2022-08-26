شيخة الشرقي أول امرأة تتولى منصب مشرف عمليات في مواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت مواصلات الإمارات أخيراً ترقية الموظفة المواطنة شيخة الشرقي لتتولى منصب مشرف عمليات في مجال النقل المدرسي بالشركة، لتصبح بذلك أول امرأة في الشركة تتولى هذه المهمة التي تتطلب قدرات عالية ومهارات ترتبط بالعمل الميداني.

وأعربت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات عن اعتزازها بجهود الموظفات الإماراتيات في الشركة ودورهن المحوري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية باعتبارهن رافداً حيوياً لدعم الأنشطة والأعمال في قطاعات النقل والتأجير والخدمات الفنية واللوجستية، معتبرة أن هذا التعيين يؤكد أن المرأة الإماراتية قادرة على الوفاء بجميع المسؤوليات التي تتولاها بل والتميز والإبداع فيها، وهو يضاف إلى رصيد الشركة الغني بمثل هذه الإنجازات النسائية على الرغم من الطبيعة الميدانية لمنظومة الأعمال والخدمات بالشركة.

وتعقيباً على تكليفها بالمهمة الجديدة كمشرف عمليات؛ أعربت شيخة الشرقي عن سعادتها بأن تكون أول امرأة في الشركة يتم اختيارها لأداء هذه المسؤولية الإشرافية العليا في الشركة منذ نشأتها، وقالت: إن الثقة التي منحتني إياها قيادة مواصلات الإمارات هي مصدر فخر واعتزاز لي بهذا الإنجاز، وقد جعلتني أحمل على عاتقي مسؤولية نجاح العنصر النسائي بشكل عام. وأثنت الشرقي على الدعم الذي لقيته من الزملاء في الشركة سواء على مستوى تشغيل العمليات أم الإدارات الداعمة وكذلك القيادات، لافتة إلى أن هذا الدعم ولّد لديها الإصرار للعمل جاهدة مع فريق العمل لتحقيق المستهدفات التي تطمح لها مواصلات الإمارات والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية للشركة.

يذكر أن شيخة الشرقي هي أم لـ 4 أبناء، ولديها خبرات مهنية متنوعة تمتد لـ12 عاماً، حيث بدأت مسيرتها بالعمل التطوعي في مجالات ومواقع عدة.

وتحرص الشركة على توفير بيئة عمل إيجابية غنية بفرص التطور والارتقاء الوظيفي للموظفات على نحو خاص في إطار التناغم مع التوجيهات الحكومية والاهتمام الذي توليه القيادة لجهة دعم وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجالات المهنية.

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