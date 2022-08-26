استعراض أبرز إنجازات المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مقرها بأبوظبي احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك بحضور عدد من القيادات النسائية في الهيئة وعدد من الموظفات. وتم خلال الحفل استضافة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، وهالة كاظم مدربة ثقافة حياتية.

وأعرب سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن فخره بالدور الرائد الذي تقوم به المرأة الإماراتية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبإنجازاتهن المشرفة على مستوى قطاعات الهيئة وإداراتها، والذي يعد لبنة راسخة من العطاء والعمل الدؤوب لرفعة وطننا ودولتنا.

وتضمن الحفل فيديو تعريفياً عن إنجازات المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة حوارية مع إحدى النساء الملهمات وهي الدكتورة أمنيات محمد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، حيث سلطت خلالها الضوء على دور المرأة الإماراتية في نهضة الدولة وتطورها والدعم الكبير الذي حصلت عليه المرأة الإماراتية خلال الـ 50 عاماً الماضية من القيادة الرشيدة ولاسيما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى بها بين الأمم والشعوب، ومثالاً على العطاء الدائم والبناء في كل المجالات وشتى ميادين العلم والمعرفة والابتكار والبحث والتطوير والتميز والنجاح.

الاستثمار بالذات



تضمن الحفل محاضرة تحت عنوان: «الاستثمار بالذات» قدمتها هالة كاظم مدربة ثقافة حياتية، تناولت خلالها محاور مهمة عدة في تطوير الذات وتأثيره على حياة الآخرين بالإضافة إلى طرق الاستثمار في النفس وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.

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