«البلديات والنقل» في أبوظبي تشارك بقمة المدن العالمية 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت بلديتي مدينتي أبوظبي والعين، التابعتين لدائرة البلديات والنقل، في قمة المدن العالمية 2022، التي عقدت في مدينة سنغافورة تحت شعار: «مدن صالحة للعيش ومستدامة»، وتعتبر من أهم المنصات العالمية التي تجمع مديري البلديات وصناع القرار، وقادة الأعمال، والخبراء، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال المدن الذكية وقابلية العيش والاستدامة.

وتأتي مشاركة بلديتي مدينتي أبوظبي والعين في قمة المدن العالمية 2022 ضمن إطار جهود دائرة البلديات والنقل، للاطلاع على أحدث وأفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال صناعة الحلول الحضرية، وتحسين وتطوير المدن، وتعزيز معايير جودة الحياة، وإيجاد بنية تحتية ومرافق خدمية وترفيهية عصرية تساهم في إسعاد أفراد المجتمع.

وجمعت القمة في دورتها الـ 8 رؤساء بلديات ومحافظي مدن، وقادة الأعمال، وصناع القرار، إلى جانب نخبة من الخبراء بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب في تحقيق الأهداف، ومشاركة أفضل الأفكار لمدن أكثر قابلية للعيش واستدامة ومرونة.

وسلطت الضوء على كيفية خروج المدن من الأزمات المعاصرة عبر مسارات التمويل المستدام، والمدن الذكية، والتنمية والتخطيط، والمرونة الحضرية، ومدن المستقبل الصالحة للعيش، كما ناقشت الأزمات الناجمة عن تغير المناخ والفرص لإنشاء مدن مستدامة أكثر ملاءمة للعيش.

وتضمنت القمة عقد جلسات عامة وحوارية ومنتدى جائزة لي كوان يو للمدينة العالمية، ومنتدى رؤساء البلديات على مستوى العالم، وصاحبتها ندوة القادة الشباب WCS، كما تم خلالها استعراض آليات تطوير وتحسين قابلية العيش والاستدامة للمدن ومعالجة التحديات الخاصة بها، ومشاركة الحلول الشاملة، عن طريق بناء النموذج المناسب للمدينة، بالإضافة لبناء الشراكات الاستراتيجية الجديدة وتحقيق التكامل بينها، وتعزيز مستويات الحوكمة، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الحياة.

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