طقس الإمارات المتوقع غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً وغرباً قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة19:09 الجزر الثاني عند الساعة 08:13.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 المد الثاني عند الساعة 21:48 والجزر الاول عند الساعة 16:19 الجزر الثاني عند الساعة 04:17.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 29 50 15 دبي 42 29 70 20 الشارقة 41 28 65 20 عجمان 41 27 75 20 أم القيوين 42 28 70 20 رأس الخيمة 38 29 75 25 الفجيرة 34 26 80 20 العين 42 29 50 5 ليوا 44 28 45 15 الرويس 43 33 60 15 السلع 41 34 60 30 دلما 39 34 60 30 طنب الكبرى 35 35 85 55 طنب الصغرى 35 35 85 55 أبو موسى 37 37 65 45 .

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