مهندسات مواطنات: الإماراتية شريك في البناء

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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أكدت مهندسات مواطنات أن المرأة الإماراتية تمكنت من إثبات تواجدها بجدارة في كل الوظائف والمهام التي كلفت بها، خصوصاً تلك الأعمال الميدانية الشاقة التي كانت حكراً على الرجال وتتسم بالصعوبة أحياناً، فأدتها ببراعة وكفاءة عاليتين، محافظة على عاداتها وتقاليدها، فلم تكن يوماً رقماً بلا صفة، أو عدداً بلا أهمية، ولم تنتظر في بيتها لمن يقدم لها يد المساعدة، فاعتلت سلم أولويات القيادة العليا للدولة وتبوأت مناصب قيادية بارزة، فصعدت ببلدها ونهضت به إلى أعلى آفاق العلم والمعرفة والمكانة التي تليق به على كل المستويات، فأصبح بريقها العلمي والمهني يدهش نظيراتها في الدول الأخرى كافة وذلك لما سجلته من نجاحات في المحافل الداخلية والخارجية والتي تشهد لها بالتميز والكفاءة.

50 ٪

وأكدت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن المرأة تشكل ما يقارب 50 % من أعضاء أسرة دائرة الأشغال بينهن ما يزيد على 50 مهندسة، لتثبت ولا تزال كعادتها تميزها في كل ما تولته من مهام إدارية كانت أم إشراقية، مثمنة في ذلك اليوم جهود كل امرأة في فريق عمل الدائرة ممن أسهمن في تميز أداء الدائرة بفضل إبداعهن، كما أننا ننتظر المزيد منكن للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية وتحقيق الإنجازات والطموحات المستقبلية.

دور وطني

وفي ذات السياق، تؤكد المهندسة إيمان النقبي من فرع دبا الحصن، أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي اهتمت بالمرأة حتى غدت تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلها لتضطلع بدورها الوطني المؤثر في تعزيز دعائم النهضة الحضارية الشاملة الدولة، مبينة أن كل العاملات بالدائرة يتبنين كل المبادرات والأنشطة الداعمة لدور المرأة في جميع مجالات الحياة، إضافة إلى تعزيز مشاركتها في جميع الميادين، فتتوحد كل الجهود لمؤازرتها في ممارسة هذا الدور بالتوفيق مع دورها المحوري كنواة المجتمع الأولى وهي الأسرة.

حضور متميز

وأكدت المهندسة آلاء الجروان من دائرة الأشغال العامة بالشارقة فرع خورفكان، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على التحدي والمسؤولية، من خلال دورها وحضورها المميز في ميدان العمل، ولا سيما في ظل الرعاية والدعم اللذين حظيت بهما، كما أن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات، وخاضت مختلف الميادين في ظل الاتحاد الذي مكنها في المجتمع وذلل لها جميع الصعوبات وكسر الحواجز التي كانت تعيقها في استكمال عملية التنمية المستدامة، فأصبحت تتمتع بشخصية قيادية شغلت كل القطاعات وأسهمت إلى جانب الرجل في بناء مجتمع إماراتي رائد، حيث تبوأت مكاناً متميزاً وحظيت باهتمام كبير من القيادة العليا.

دعم

أكدت المهندسة موزة الزعابي رئيس الشعبة الفنية في فرع خورفكان، أن المرأة نصف المجتمع ولطالما حظيت بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، ونحن في الدائرة نسير على هذا النهج مستلهمين من تلك الرؤى طريقنا، إذ تتبوأ المرأة الإماراتية مكانة مرموقة في شتى الوظائف، ولا سيما في مناصب قيادية مهمة على مستوى الدولة وفي دائرة الأشغال العامة بالشارقة، كما أن لها دوراً محورياً وبارزاً في عملية التنمية والإعمار.

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