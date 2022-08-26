«نسائية دبي» تنظم ملتقى «واقع ملهم.. ومستقبل مستدام»

المصدر: دبي - وام

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نظمت جمعية النهضة النسائية أمس ملتقى «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، انطلاقاً من دعوة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية تحت الشعار نفسه.

وتطرقت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في كلمتها إلى الملتقى عبر الاتصال المرئي، إلى الثقة والفرص التي قدمتها القيادة الرشيدة لابنة الإمارات وما وفرته من بيئة تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فتحت لها مسارات مشرقة للمستقبل ونوهت بالدور الريادي للمرأة الذي تجاوز المستويات والطموحات وما عكسه التزامها بتحقيق الطموح الوطني على الصعيدين المحلي والعالمي.

تناول الملتقى محورين بارزين الأول: «حضور مشرف لسجل المرأة في الإمارات - تعزيز المكانة الوطنية والسمعة العالمية» والثاني «الإماراتية الملهمة».

واستضاف الملتقى أسماء بارزة تثبت نجاحات المرأة الإماراتية وإبداعاتها شملت حنان أهلي المديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والتي تناولت الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية والاستمرارية الدؤوبة في تنمية مهاراتها بما يواكب مستجدات المستقبل وتطلعات الوطن وإمكاناتها الإبداعية.

وقدمت الشاعرة الإماراتية شيخة الجابري- مستشار إعلامي بمؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي - قصائد وطنية تعبّر عن فخر المرأة في الإمارات بما وصلت إليه، وجذور حب الوطن، والإبداع المتأصل في شعب الإمارات، ووجهت تحية شكر لأم الإمارات والقيادة الرشيدة التي مكنّت المرأة وحبّرت سجلاتها بهذا المجد. وأدارت الملتقى الإعلامية سماح العبار.

مسيرة ريادية

قالت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية إن «شعار المرأة واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يؤكد المسيرة الريادية للمرأة بالإمارات ويرسخ المسؤولية المهنية والمجتمعية لنا ولجميع القطاعات المجتمعية لبناء مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق ومبادئ الـخمسين ولتكون المرأة الشريك الاستراتيجي وأحد أسس خدمة الوطن والمجتمع.

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