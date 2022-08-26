«دبي للإعلام».. نماذج مشرفة لدور المرأة الإماراتية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت شعار «واقع ملهم.. ومستقبل مستدام» احتفلت مؤسسة دبي للإعلام بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة تقديراً لدور للمرأة ودعماً لقدراتها، حيث تضمنت الفعالية حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات والمسابقات التراثية والثقافية.

وتأتي الاحتفالية تقديراً للجهود والدور الكبير الذي تقوم به المرأة في كافة المجالات والمهام والمسؤوليات الكبيرة التي تنجزها بمهارة وكفاءة عاليتين، وذلك بفضل الدعم والعناية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبهذه المناسبة أشادت خديجة اليوسف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة بمؤسسة دبي للإعلام، بالنجاح والتميز الذي قدمته المرأة الإماراتية في العمل الإعلامي، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية، وتقديم نموذج مشرّف للمرأة القيادية، كذلك الحال بالنسبة إلى المرأة في الدولة، في الوقت الذي استطاعت نخبة من القيادات النسائية في مؤسسة دبي للإعلام وشبكة قنوات دبي تقديم الكثير من النجاح.

ونظم قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام احتفالية مميزة لموظفات القطاع، وأكدت خديجة اليوسف أن المؤسسة التي قدمت نماذج مشرفة لدور المرأة الإماراتية، تحرص دائماً على دعم تمكين الإماراتية ومنحها الفرصة التي تستحقها للمشاركة في تنمية البلاد، انسجاماً مع رؤية الحكومة الرشيدة.

وكتأكيد على دعم المؤسسة لرواد ورائدات الأعمال، استضاف الحفل الشيف ميثا، أول إماراتية تدرس بكالوريوس في كليات سيزار ريتز في أفضل جامعات سويسرا المتخصصة في فنون الطهي والحلويات في العالم، حيث استعرضت أمام المشاركات أحدث فنون الطهي وقدمت لهن المثلجات التي تصنعها بنفسها بألذ النكهات.

إشادة بالشركاء

ثمنت إدارة التسويق في المؤسسة دور شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح الحفل التي نظم أمس في مقر قطاع النشر، حيث تم تنظيم ورشة عمل لصنع الصابون وكرات الاستحمام قدمتها شركة «لش»، بالإضافة إلى ورشة عمل لصنع باقات الورود قدمها مركز «اوج جاردن»، بالإضافة إلى تقديم عروض حصرية لموظفات القطاع من مستشفى سليمان حبيب تضمنت تقديم نصائح للعناية بصحة المرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز