مكتوم الشريفي يستمع لملاحظات متعاملي مركز شرطة «مصفح»

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة «مصفح»، وشارك في إنجاز المعاملات والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات الإنجاز.

واستمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، وتعرف إلى توقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وتأتي الزيارة ضمن المبادرة الحكومية «في الميدان».

ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستمر لرحلة المتعامل في مركز شرطة «مصفح»، كما أثنى الجمهور على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

وحث مدير وضباط مركز شرطة «مصفح» على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف وتمكين جميع العاملين في الصف الأمامي لتعزيز تجربة المتعاملين، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على المتعاملين، وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة.

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