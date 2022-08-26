شرطة الشارقة تطّلع على نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة اجتماعاً لمناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والاستراتيجية للنصف الأول للعام 2022، بحضور مديري العموم ونوابهم، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

واطلع اللواء الشامسي خلال الاجتماع على ما تحقق من مستهدفات ونتائج لكافة مؤشرات الأجندة الوطنية والمؤشرات والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية وخطط تنفيذها، والقدرات المؤسسية التي تم تطويرها وانعكاس نتائجها على جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

جاهزية

وتضمن اللقاء وقوفاً على جاهزية فرق العمل، كلّ في مجال اختصاصه، لمواصلة تحقيق التقدم والحفاظ على المراكز المتقدمة والنتائج المتميزة التي تحققت والبناء عليها، لضمان استمرارية الريادة في ظل التنافسية.

ووجه القائد العام لشرطة الشارقة الشكر والتقدير لجميع الإدارات الشرطية على النتائج الإيجابية المتحققة.

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