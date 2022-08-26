«إنسياد» تمكّن المرأة الإماراتية عبر مبادرات وبرامج مهمة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «إنسياد»، التي تعد إحدى أرقى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم، سلسلة من البرامج والمبادرات المهمة لتمكين المرأة الإماراتية والاحتفاء بالدور الاستثنائي الذي لعبته النساء في مختلف قطاعات الدولة، حيث تلتزم الكلية بتحقيق وتعزيز تكافؤ الفرص في بيئات التعلم والتعليم والبحث والعمل لديها، لتضمن من خلال تلك البيئات دعم العلاقات الإيجابية بين الناس وتعزيز ثقافة الاحترام.

وفي هذا الإطار وتعزيزًا له، أطلقت إنسياد برنامج القيادات النسائية، ومبادرة إنسياد للمساواة بين الجنسين، وحملة بلا حدود، ونادي إنسياد العالمي للنساء في مجال الأعمال، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية العالمي من إنسياد.

يتوفر برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية العالمي في ثلاث مدن: أوروبا (فرنسا)، وآسيا (سنغافورة)، والشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة)، وهو أحد أرقى برامج درجة الماجستير المصممة لكبار التنفيذيين. فمن خلال البرنامج، تواصل إنسياد ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في الدفاع عن المرأة في الأعمال التجارية وفي المسارات التقليدية والوظيفية على حدٍ سواء، بزيادة تدفق سيدات الأعمال التنفيذيات إلى البوابات التعليمية الرئيسية وشبكات الأعمال. ومن بين أكثر من 50 جنسية مسجلة في هذا البرنامج كل عام، تتجاوز نسبة النساء 30% من عدد الطلاب.

وقالت ناتالي سليمان، المدير الإداري ورئيس قسم الأعمال والتكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ZRG Partners LLC ورئيسة جمعية خريجي إنسياد الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، «إن الشبكة العالمية التي تقدمها برامج إنسياد من خلال خريجيها استثنائية، فهي تساعد على خلق وتطوير المزيد من الفرص لأننا جميعًا لدينا هدف مشترك وهو التأثير بشكل أكبر وترسيخ جذورنا في النظام البيئي الذي نحاول جميعًا تشكيله».

وأطلقت إنسياد منحة دراسية في أبوظبي للمواطنين الإماراتيين لاستقطاب أفضل المواهب والعمل في الوقت نفسه على تنمية بيئة متنوعة من مختلف الجنسيات والخلفيات الأكاديمية والمهن والأجناس.

ومدفوعًا بتجربته الشخصية كأحد المتميزين الذين تلقوا منحة الدراسية، يؤمن إيليان ميهوف، عميد إنسياد وأستاذ الاقتصاد، إيمانًا راسخًا بأن المنح الدراسية هي المفتاح لجذب أفضل المواهب من جميع الجنسيات والخلفيات لخلق التنوع لا مثيل له في الفصول الدراسية مع الدفع بالمساواة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

منح دراسية

تلعب كليات إدارة الأعمال حول العالم دوراً مهماً في بناء الجيل القادم من القوى العاملة الموهوبة ودعم النتائج الاقتصادية الإيجابية. ولهذا تعمل المنح الدراسية على المساعدة في علاج هذا الخلل في التوازن من خلال توفير فرص متكافئة لأفضل الطلاب وقادة الأعمال في المستقبل، بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم المالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز