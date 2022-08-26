«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وإنجازات تمكينها

المصدر: دبي- البيان

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احتفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بيوم المرأة الإماراتية، الذي حمل هذا العام شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، بهدف إبراز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية. والتأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها.

وحضر الحفل مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، والدكتورة منى العيان مدير مستشفى صقر، والفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، عن فئة وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيبة، والرائد الخبير عنود السعدي، رئيس مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، وعدد من مديري الإدارات.

وقالت مباركة إبراهيم: «أرفع أصدق آيات التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي اعتمدت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» ليكون شعاراً خاصاً بيوم المرأة الإماراتية، ورمزاً لهويتها، وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها ونجاحاتها على المستويين المحلي والعالمي».

بدورها أوضحت خلود العبيدلي رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لإبراز إنجازاتها وتسليط الضوء على دورها.

اشتملت الفعالية على 5 محطات تضمنت المحطة الأولى الرسم الإيقاعي، الذي أبدعت خلاله الرسامة أمل موسى بالرسم مع الإيقاع الموسيقي، فيما أبرزت المحطة الثانية «معرض المرأة الإماراتية إلهام ومستقبل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة»، والذي يبرز خلاله جهود وإنجازات المرأة الإماراتية الملهمة في المؤسسة بمختلف منشآتها.

وتعتبر المحطة الثالثة التي حملت عنوان «ممر إنجازات المرأة الإماراتية» طريقاً لعرض صور «إماراتيات رائدات في مجالات مختلفة»، وإماراتيات سطرن أسماءهن في المؤسسة ولديهن إنجازات في مجال الطب بهدف التقدير وتخليد إنجازاتهن وتعزيز الصورة المشرفة لنجاحاتهن.

فيما جاءت «منصة العطور» كمحطة رابعة لإتاحة الفرصة للمشاركين لصناعة عطرهم الخاص، واستضافت المحطة الخامسة «المرأة الإماراتية قديماً وحديثاً» الحرفيات الإماراتيات بهدف تعزيز وإحياء التراث.

احتفال

هدفت المؤسسة عبر احتفالها إلى تعزيز خلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين، واستشراف مستقبلها في كافة المجالات والقطاعات، وترسيخ دورها وفاعليتها في مجال العمل الصحي في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها.

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