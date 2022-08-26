«تنمية المجتمع» في دبي تتفقد جاهزية المدارس غير الربحية المرخصة لديها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي جولة تفقدية للمدارس غير الربحية المرخصة لديها، والتي تقدم خدماتها للجاليات المقيمة في الدولة، وذلك بهدف الاطلاع على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ومطابقة المعايير والمواصفات العامة لديها مع ما تعتمده الهيئة. وترأس الجولة التفقدية، الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع، وشملت الجولة 5 مدارس هي: المدرسة الفرنسية، والمدرسية اليابانية، والمدرسة الصينية، ومدرسة جميرا الناطقة بالإنجليزية «JESS»، ومدرسة وكلية دبي الناطقة بالإنجليزية (DESS).

وتستقبل المدارس غير الربحية العاملة في دبي والمرخصة لدى هيئة تنمية المجتمع حوالي 20 ألف طالب وطالبة من أبناء الجاليات المقيمة في الإمارة، حيث تسهم المدارس بشكل كبير في تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين أبناء الجاليات والمجتمع المحلي، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز انتمائهم للقضايا المجتمعية والإنسانية العامة، وتشجيعهم على العمل التطوعي والمساهمة في التعريف بثقافاتهم، بما يعزز التماسك المجتمعي في الإمارة.

شراكة

وأكد الدكتور عمر المثنى: أن ترخيص المنشآت الاجتماعية غير الربحية العاملة في إمارة دبي يهدف بشكل أساسي إلى تطوير الشراكة مع المنشآت الأهلية العاملة في الإمارة وتقديم الدعم لهم، بما يسهم في رفع جودة معايير الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت وضمان ملاءمتها لمعايير الجودة التي تعتمدها الهيئة وبما يتناسب مع مصلحة وحماية حقوق المستفيدين من خدماتها.

تواصل

وقال المثنى: تلعب المنشآت الاجتماعية دوراً مهماً في تجسير الفجوة الثقافية بين أبناء الجاليات، وتعزيز التلاحم والتواصل الاجتماعي المرتكز على أسس التآخي الإنساني والعيش المشترك. ونتعاون في هيئة تنمية المجتمع مع مختلف المنشآت الاجتماعية المرخصة لدينا لوضع برامج مشتركة للتبادل الثقافي والفعاليات التي من شأنها إشراك أبناء الجاليات لا سيما من جيل الشباب في تنمية روح التعاون والتكافل مع بقية أفراد المجتمع.

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