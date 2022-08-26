مدني أم القيوين يتفقد إجراءات الأمان في المدارس

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين زيارات وحملات تفتيشية للعديد من المدارس الحكومية في الإمارة، وذلك للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 واستقبال الطلبة بالمدارس، ومنها مدرسة الوطن ومدرسة أم القيوين للتعليم الثانوي بنين.

وأكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين: أن الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني والخطة الاستراتيجية لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين المسبقة لعمل زيارات تفتيشية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك للتأكد من سلامة المدارس ومرفقاتها من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، مؤكداً أهمية توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة لينعموا بأجواء مريحة في عامهم الدراسي الجديد.

وأضاف: إنه قبل بداية كل عام دراسي يتم تنظيم حملات تفتيشية على كافة المدارس في الإمارة للتأكد من أن أنظمة السلامة تعمل في كافة المرافق المدرسية، ومنها طفايات الحريق وجرس الإنذار، ومدى صيانتها الدورية، كما أن هناك دورات تدريبية للعاملين في المدارس، وذلك ضمن خطة التوعية السنوية التي تجريها الإدارة، لافتاً إلى أن هناك تدريباً ومحاضرات لمشرفات الحافلات المدرسية على كيفية الإخلاء في حال وقوع حريق.

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