محمد بن زايد: تطور متزايد في علاقاتنا مع أثينا

المصدر: أثينا - وام

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عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، في أثينا اجتماعاً مع كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر» أمس: «وصلت اليوم إلى مدينة أثينا العريقة، وسعدت بلقاء الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية.. نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما الصديقين».

ورحبت كاترينا ساكيلا روبولو في بداية اللقاء - الذي جرى في القصر الرئاسي - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهنأت سموه بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية أن تعزز زيارة سموه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكدت أن اليونان تعتبر دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً، وقالت إن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة. وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة جرى تعزيز العلاقات بين البلدين، معربة عن ثقتها في وجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بلقاء الرئيسة اليونانية وزيارة مدينة أثينا العريقة الزاخرة بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنيا للشعب اليوناني مزيداً من الرقي والتطور والازدهار.

وعبر سموه عن سعادته بالتطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً سموه إلى أنه رغم تحدي جائحة «كورونا» إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين ارتفع بنسبة 17 في المئة.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصل إلى العاصمة أثينا أمس في زيارة رسمية للجمهورية الهيلينية «اليونان» الصديقة، حيث استقبلت سموه لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسي كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية في القصر فيما عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في اليونان علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

يرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

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