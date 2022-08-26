آفاق واعدة للعلاقات بين الإمارات واليونان

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تتمتع الإمارات بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع اليونان، ونجحت القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين من خلال جهودها الدائمة في بناء شراكة اقتصادية جادة ومتنوعة تحمل آفاقاً واعدة للنمو ومستقبل مشرق.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان نقلة نوعية الفترة الماضية، وانطلقت لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك بهدف تعزيز التنمية، وتظهر نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي على خريطة العلاقات الاقتصادية في المنطقة.

التبادل التجاري

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان 2021 نحو 2.1 مليار درهم محققة نمواً 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن 2019، ما يعكس النمو المتواصل كما بلغت قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم لنهاية 2019 منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات 4%.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الإمارات واليونان بنهاية 2020 نحو1.4 مليار درهم منها نحو 931 مليون درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان وما يصل إلى 468 مليون درهم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من اليونان في الإمارات.

وحقق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات بنهاية 2020 زيادة 116% إلى 468 مليون درهم مقابل نحو 217 مليون درهم عام 2011.

وشملت الاستثمارات اليونانية في الإمارات نحو 6 قطاعات تصدرتها الأنشطة العقارية بقيمة 175 مليون درهم، والنقل والتخزين بقيمة 174 مليون درهم، والبناء والتشييد بقيمة 73 مليون درهم، والتصنيع بقيمة 28 مليون درهم، وتجارة الجملة والتجزئة بقيمة 12 مليون درهم، وأنشطة أخرى بقيمة 6 ملايين درهم.

استثمارات إماراتية

وتستضيف اليونان استثمارات إماراتية أصبحت محل اهتمام وإعجاب المجتمع اليوناني في العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية وبناء السفن والمشاريع الزراعية.

وحرصت الإمارات على تنويع مجالات العمل الاقتصادي لتشمل قطاعات استراتيجية مثل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والسياحة والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والمصرفية والأمن الغذائي والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ويتوافق مع الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها جمهورية اليونان لتعزيز اقتصادها.

تطورات واضحة

وشهدت الشهور الأخيرة تطورات واضحة في العلاقات بين الإمارات واليونان، خاصّة في مجالات التّجارة والتّنمية الاقتصادية حيث وقعت حكومة الإمارات وجمهورية اليونان مذكرة تفاهم في مجال التحديث والتطوير الحكومي وتطوير العمل المشترك لتعزيز القدرات المؤسسية، تشمل مجالات الخدمات الحكومية والمسرعات الحكومية والبرمجة والخدمات الذكية والأداء الحكومي والابتكار والتميز والاستشراف الاستراتيجي والتخطيط والإدارة الاستراتيجية والتعاون في تطوير الأنشطة الرقمية.

وفي مايو الماضي وقعت «القابضة» ADQ - وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي - اتفاقية شراكة استثمارية مع بنك التنمية الهيليني «HDB» وهو بنك التنمية الوطني اليوناني - ومع بنك التنمية الهيليني للاستثمارات «HDBI» - وهو الصندوق السيادي للتمويلات الاستثمارية في اليونان- لتمويل استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في قطاعات أصول متعددة في الاقتصاد اليوناني.

وتظهر الاتفاقية قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، كما تساهم في زيادة اهتمام المستثمرين بالفرص الاستثماريّة في اليونان القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجدّدة والبنية التّحتية والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.

الأنشطة الرقمية

وحرصت حكومة الإمارات على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الحكومة اليونانية وخاصة في تطوير الأنشطة الرقمية، وتبادل المعارف الحكومية، وقصص النجاح في مجالات تطوير نماذج الأعمال، وتصميم السياسات، وتبني أسس «الحوكمة المرنة»، وبناء القدرات، وتوسيع مجالات البحث والتطوير، وتسريع التحول الرقمي الهادف لتقديم خدمات استباقية.

كما بذلت حكومة اليونان جهوداً ملموسة لتعزيز «الرقمنة» والانتقال إلى الخدمات الحكومية الذكية، كما حرصت على تطوير الخدمات الرقمية في اليونان بالاستفادة من الخبرات والتجارب ونماذج العمل الإماراتية، ومواكبة المتغيرات العالمية واكتشاف فرص جديدة وحلول مبتكرة للتحديات لدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

قمة

وشهدت قمة «إنفستوبيا» للاستثمار التي عقدت في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 في إكسبو 2020 دبي، مناقشات مهمة بين القيادات الاقتصادية في البلدين تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والعالمية وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار واتجاهاتها الراهنة والمستقبلية.

واتفقت الإمارات واليونان على أهمية «إنفستوبيا» كمنصة متطورة لصياغة استثمارات المستقبل وتعزيز الشراكات بين الدولتين، كما اتفقا على أهمية تعميق الشراكة خلال المرحلة المقبلة لبناء نموذج تعاون مرن قائم على التعامل الأمثل مع المتغيرات والاستفادة من الفرص وبناء الشراكات من أجل مستقبل أفضل.

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