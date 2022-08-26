فوز «سوق المزارعين» بجائزة التميز في الأعمال العالمية

المصدر: دبي - وام

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حصلت بلدية دبي على المركز الأول ضمن جائزة التميز في الأعمال العالمية إثر فوز مبادرة «سوق المزارعين» في الحدائق العامة عن فئة «المجتمع المتميز» والتي تعتبر منصة زراعية اجتماعية واستثمارية مجانية تهدف إلى دعم المشاريع المحلية وتقديم التسهيلات اللازمة وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة المحلي في الدولة.

ثقة

وتأتي مبادرة «سوق المزارعين» في إطار جهود البلدية الرامية إلى زيادة الفرص التجارية للعاملين في القطاع وتعزيز ثقة الجمهور بالزراعة المحلية إضافة إلى زيادة الوعي بالتنوع الزراعي المحلي وجمع المزارعين في مكان واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية كالفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل والتمور والأعشاب.

استدامة

ويجسد فوز بلدية دبي بالجائزة حرصها الدائم على استدامة تطوير خدماتها وتقديم الأفضل لأفراد المجتمع ما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادتهم ورضاهم.

وتهدف جائزة التميز في الأعمال العالمية إلى تكريم جهود التميز في الأعمال في القطاعات كافة.

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