لطيفة بنت محمد تلتقي أعضاء «الآيكوم العربي» على هامش المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2022»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، اجتماعاً مع أعضاء «الآيكوم العربي» الذي يضم الأعضاء العرب في المجلس الدولي للمتاحف، وذلك على هامش المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2022» الذي يعقد في العاصمة التشيكية براغ.

وجاء الاجتماع كجزء من برنامج الوفد الرسمي لدولة الإمارات إلى «آيكوم براغ 2022»، حيث تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العام للمجلس في 2025، ما يجعلها أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف مؤتمر «آيكوم».

واطلعت سمو الشيخة لطيفة خلال الاجتماع مع الأعضاء العرب للمجلس على تجارب كافة الأعضاء في المنطقة، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص ومجالات التعاون المحتملة، وأشادت سموها بالعمل الذي يقوم به المجلس الدولي للمتاحف العربية لتمثيل المنطقة منذ سنوات في هذه المنصة الدولية.

تراث

وأضافت سموها: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف كأمة عربية للحفاظ على التراث الثقافي الغني لمنطقتنا والارتقاء به ومواصلة تطوير متاحف المنطقة. وتدرك دولة الإمارات أهمية المتاحف كمراكز حيوية للمعرفة والتواصل مع مجتمعاتنا، وأهميتها في القطاع الإبداعي والثقافي الأوسع، وتلتزم بتطويرها. وسيكون المؤتمر الدولي للمتاحف 2025، الذي ستستضيفه دبي، اللحظة المناسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجنوب الأفريقي على نطاق أوسع لجذب انتباه العالم إلى ما تمتلكه هذه المنطقة وما هي قادرة عليه.

وحضر الاجتماع كل من الشرقي الدهمالي رئيس «الآيكوم العربي» ونائب رئيس آيكوم المغرب، وأسامة عبدالمجيد رئيس آيكوم مصر، ورشاد بوخش، نائب رئيس «الآيكوم العربي» ومؤسس آيكوم الإمارات، وأحمد محمود من آيكوم الإمارات، وسندس الراشد، رئيسة آيكوم الكويت، ورنا الشيخ من آيكوم السعودية وابتسام الوهيبي من وزراة الثقافة السعودية، وجهاد كفافي ويوشع العمري من آيكوم الأردن، والدكتورة فاطمة السليطي والدكتور راشد ملهية من آيكوم قطر ويعرب العبدالله، وأسامة الرواس من آيكوم عمان، المدير السابق لمتحف دمشق، والدكتورة عادلة هنية، مديرة المتحف الفلسطيني.

تميز

ومن جانبه قال الشرقي الدهمالي، رئيس «الآيكوم العربي» نائب رئيس «آيكوم المغرب»: مع استضافة دبي لهذا الحدث الدولي الكبير كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا منذ تأسيس آيكوم في عام 1946، فإن المنظمة العربية للمتاحف ستواصل دعم اللجنة المنظمة لمؤتمر آيكوم دبي 2025، لا سيما في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر، بما يضمن المشاركة القوية للمتاحف العربية في هذا الحدث العالمي المرموق.

وقد كان الاجتماع جزءاً من برنامج الاجتماعات الرسمية للبعثة التي تترأسها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ورافقها خلال زيارتها إلى براغ وفد إماراتي رفيع المستوى ضم كلاً من معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وهالة بدري مدير عام دبي للثقافة، إلى جانب مسؤولين من القطاع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز