محمد بن راشد.. نِـد نـفـسـه في الفخر والقوافـي

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، قصيدة جديدة بعنوان «شيخة وراشد في ظلالك»، يرد فيها على قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «شيخه وراشد»، التي نشرها قبل يومين.

إذ يؤكد سموه في هذه الرائعة الشعرية المنشورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فارس العرب، دائماً وأبداً، هو سيد الشعراء الذي تفيض قريحته بفرائد المعاني وبديع القوافي، وذاك ليس بغريب وهو الهمام الذي لا نِد له في ساحات الفخار والفروسية والإبداع.

كما يوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد في أبيات قصيدته، الفياضة بالتقدير والثناء، أن ولديه، الشيخ راشد والشيخة شيخة، ينعمان بالحنان والاطمئنان والفرح ورغيد العيش وهما يعيشان في عرين ورعاية وأبوة وحنو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مشيراً إلى فخره الكبير وبهجته بما يقرأه في سيماء وأخلاق وتصرفات ولده الشيخ راشد، حيث يشابه جده، الفارس والشاعر الهمام، في ملامح رجولته وفي إصراره وقوة شكيمته وحبه للتميز.

ويختم سموه قصيدته معبراً عن عظمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، القائد والأب والجد، الذي يعطف ويحنو على حفيديه، راشد وشيخة، بشكل منقطع النظير، يحرص معه على أن يهبهما كل اهتمام واحتضان وأن يوفر لهما كل أسباب الفرح والراحة.

يـا سيّــد الشعّـار مـا قلـت كـافــي

وأفكــار شِـعــرك دايـمٍ مسـتجــدّه

يـا نِـد نـفـسـه في الفخر والقوافـي

ولا خـلـق فـي جـيـله انسـان نِـــدّه

شيـخـه وراشــد في ظـلالك عـوافـي

ومن عاش في ظلّك ما ذاق المكدّه

وإن كـان راشـد صـار رجّـال وافـــي

مراجـلـه من هيـبـتــك مسـتمـــدّه

عـنـاده يـبــيّــن، ولا هـو بْـخــافــي

والله ما الومه، وارث عـنـاد جَـــدّه

عطـفـك عليهـم حـوّل البـرد دافـي

ودّك لحاف، وشوقك لْـهم مخــدّه

وأنـا غـلاهــم فـي عيـوني يشـــافي

محـبّــــةٍ فـي خـاطـري مسـتبـــدّه

شعــر: أبو راشـد وشيخـة

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