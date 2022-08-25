الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة جنوباً وغرباً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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