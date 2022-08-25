إغلاق مدخل منطقة حوشي في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة فإنه سيتم إغلاق مدخل منطقة حوشي، داعية لاستخدام المدخل والمخرج القائم عند محطة بترول الإمارات.

استكمال الاعمال

وأشارت الهيئة إلى أن الاغلاق يأتي استكمالا لأعمال الأسفلت في الطريق الخدمي والطريق الرابط لجسر حوشي ؛ وذلك خلال الفترة من الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 وحتى يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط المرفق، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

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