«كهرباء الشارقة» تحصل على «الآيزو» في إدارة الجودة والسلامة

المصدر: الشارقة - البيان

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حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادتي آيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة وآيزو 45001:2018 في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية، وذلك تتويجاً لجهودها في تطبيق أفضل المعايير والمواصفات في 4 محطات لتحلية وضخ المياه والارتقاء بالعمل وتنظيم العمليات، مما يعزز من رضا المتعاملين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، ويتواكب مع التغييرات والنهضة الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة محطات المياه والتحلية: أن محطات التحلية التي حصلت على شهادة الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وشهادة الآيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية شملت: محطة الرحمانية، محطة الحمرية، محطة البديع، ومحطة الفلج.

وأكد أن تطبيق المواصفات القياسية في محطات تحلية المياه يسهم في تعزيز مسيرة التطوير من خلال استخدام أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية، وتأهيل العنصر البشري على أعلى المستويات في تحسين الأداء، والالتزام بأرقى المعايير والسعي للتأهيل المستمر واكتساب الخبرات من خلال العمل في بيئة عمل ملائمة والتوافق مع المواصفات الدولية في الجودة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أنظمة الجودة في مختلف الإدارات الفنية والإدارية، لضمان استدامة تقديم الخدمات، وانتظام الأداء على أسس منهجية وعلمية، وتعتمد على مجموعة من الإجراءات والعمليات تركز على تحقيق سياسة الجودة وأهدافها لتلبية احتياجات المتعاملين وفقاً للشروط المطلوبة وتبني منهجية التفكير عبر توقع المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وتحديد الفرص والعمل على استثمارها بما يدفع عمليات التحسين المستمر داخل منظومة العمل.

وأضاف، أن إدارة محطات المياه والتحلية تحرص على رفع مستوى الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم في مجال الجودة وتحديد مواصفاتها، وبيان دور التدقيق الداخلي في ضمان الجودة من خلال التقييم الموضوعي والمستقل للأنشطة والخدمات لتحسينها وتطويرها وتأسيس قيمة مضافة للعمليات في مختلف الأقسام للمساهمة في تحقيق الأهداف وتطبيق أساليب إدارية متطورة للتقييم، وضمان استمرارية التحسين، مما يسهم في التطوير المستمر.

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