«إسعاف دبي» تنظم مبادرة للعاملين في أحواض دبي الجافة

المصدر: دبي - البيان

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نفذ قسم الاتصال والعلاقات العامة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبرعاية من شركة نافكو مبادرة مجتمعية نوعية تحت شعار «نحن نهتم بكم» استهدفت العاملين في أحواض دبي الجافة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتعزيز الأمان والسلامة في المجتمع.

وقال عبدالله القرشي منسق المبادرة: «وزعنا حقائب للإسعافات الأولية وسترات نجاة ومظلات للوقاية من حرارة الشمس للعاملين في أحواض دبي الجافة، إلى جانب تقديم ورشة سريعة عن بعض الإسعافات الأولية للإصابات المتوقعة في مواقع العمل وكيفية التعامل معها، كضربات الشمس أو حوادث السقوط وغيرها من الحوادث الصحية العارضة، وتأتي مبادرتنا من منطلق حرص المؤسسة على نشر ثقافة الوقاية من الإصابات، إضافة لكيفية التعامل معها، حيث إن المجتمع بشرائحه يمكنه أن يسهم في الحفاظ على الأرواح بإجراءات بسيطة وبمعرفته بأساسيات الإسعافات الأولية وطرق طلب المساعدة الطبية السريعة».



حلول ذكية



ومن جهته قال علي الخطيب المدير التنفيذي لمجموعة نافكو: «مهمتنا حماية الأرواح والممتلكات عبر تقديم الحلول الذكية والمتطورة ومن باب حرصنا على التوعية المجتمعية قمنا بتعزيز مشاركتنا في المبادرة وقدمنا خلالها ورشة تدريبية عن كيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل معها».

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