حمد الشيباني: جهود الإمارات عظيمة في تمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

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أكد د. حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن الدولة قامت بجهود عظيمة في تمكين المرأة في مجالات عديدة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وذلك بهدف إبراز تجربة تمكين وريادة المرأة كونها تمثل نموذجاً يحتذى به في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، وتعتبر مصدراً مهماً لإلهام العديد من النساء حول العالم، وذلك بما حققته من إنجازات ومكاسب على كافة الأصعدة خلال الخمسين سنة الماضية والتي تعتبر مرتكزاً أساسياً لاستشراف المستقبل وفخراً يتوجب الحفاظ عليه وعلى هذه المكتسبات العظيمة لضمان بناء مستقبلاً مستدام وأمن للمرأة الإماراتية.

وأضاف تحظى المرأة الإماراتية دائماً بالدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، مذللين لها جميع الصعاب لتقوم بدورها العظيم في بناء المجتمعات، ويعتبر يوم المرأة الإماراتية يوم وطني لرصد الإنجازات والمكاسب المحققة للمرأة الإماراتية والاحتفاء بهذا اليوم من قبل قيادة الدولة الرشيدة يأتي إيماناً بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

شعاركم هذا العام 2022م بعنوان (واقع ملهم.. ومستقبل مستدام) والذي اختارته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) حفظها الله، جاء ليعبر عن واقع المرأة الإماراتية الحالي، فلقد أثبتت المرأة الإماراتية يوماً بعد يومٍ أنه لا مستحيل مع العمل والجد والاجتهاد وروح الإبداع والأمل في مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. لقد ضربتم أروع المثل والقيم أثناء الفترة الماضية وخاصة «جائحة كورونا» تقدمتم الصفوف الأمامية لحماية وخدمة الوطن.

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