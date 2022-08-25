محمد صالح: شعار يوم المرأة الإماراتية يجدد الوعد باستمرار دعم القيادة

المصدر: دبي- البيان

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قال محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، إنه في ظل احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، لا يسعنا إلا أن نثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للارتقاء بدور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مؤكداً على أن تمكين المرأة هو نهج أصيل ورؤية ثابتة لدى قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها.

وقال: «إن الشعار الذي يحمله يوم المرأة الإماراتية هذا العام «واقع ملهم... ومستقبل مستدام»، يعبر أفضل تعبير عن المسيرة المشرفة للمرأة الإماراتية طوال أكثر من نصف قرن، أثبتت خلالها قدرتها على تحمل المسؤولية وتحقيق الإنجازات اللافتة في مختلف المجالات، كما أنه يجدد الوعد باستمرار دعم القيادة للمرأة ودفعها لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

يذكر أن «الاتحاد للماء والكهرباء» احتفلت بيوم المرأة الإماراتية هذا العام من خلال بعض الهدايا التذكارية التي تحمل شعار اليوم وعبارات الشكر والتقدير، تم توزيعها على جميع الموظفات البالغ عددهم نحو 800 موظفة، فضلاً عن تنظيم زيارة جماعية إلى متحف الاتحاد بدبي.

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