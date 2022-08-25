الإمارات.. طقس الغد مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا، وتظهر السحب جنوباً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار .

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 14:06 و المد الثاني عند الساعة 00:37 و الجزر الأول عند الساعة18:32 و الجزر الثاني عند الساعة 07:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 09:52 و المد الثاني عند الساعة 21:05 و الجزر الأ ول عند الساعة 15:48 و الجزر الثاني عند الساعة 03:47.



و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 43 30 65 15

دبي 43 31 70 20

الشارقة 43 30 70 15

عجمان 43 31 70 25

أم القيوين 43 29 70 25

رأس الخيمة 42 29 65 20

الفجيرة 39 29 80 30

العين 43 30 55 10

ليوا 45 29 80 30

الرويس 42 32 85 30

السلع 40 32 80 20

دلما 38 32 80 20

طنب الكبرى 38 32 80 45

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 37 32 80 40

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