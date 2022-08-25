كلية الشرطة تستقبل دفعتي 34 للجامعيين و18 للجامعيات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبلت كلية الشرطة دفعة الجامعيين الرابعة والثلاثين، ودفعة الجامعيات الثامنة عشرة، والذين التحقوا للدراسة بالكلية، وكان في استقبالهم العميد وليد سالم الشامسي قائد كلية الشرطة، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وقائد دورة الجامعيين، والطاقم التدريبي بالكلية.

وأكد العميد الشامسي اهتمام القيادة الشرطية بإثراء الوطن بالكوادر المواطنة المزودة بالعلم والمعرفة، للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز المسيرة الأمنية. وأوضح أن هذا اليوم يوم حافل تشهده الكلية باستقبال فوج جديد من أبناء الوطن الحاصلين على مؤهل جامعي، والذين وفرت لهم الكلية كافة الإمكانيات اللازمة لخدمتهم خلال فترة الدراسة والتدريب. وقال قائد كلية الشرطة، إنه تم تسخير جميع المستلزمات الضرورية وإعداد كل طواقم التدريب والتأهيل على أكمل وجه لتأدية ما يثري حياة الطلاب خلال مرحلة الانضمام للكلية.

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