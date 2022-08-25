« البيان» تبحث عقد شراكة تدريبية صحفية لعضوات الشرطة

المصدر: دبي - ناهد النقبي

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بحثت «البيان» فرص التعاون مع شرطة رأس الخيمة النسائية، وإمكانية عقد شراكة، تتولى فيها الصحيفة تدريب عضوات الشرطة في مجالات صناعة المحتوى الصحفي، والتصوير والمونتاج.

جاء ذلك خلال استقبال منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان» بمقر الصحيفة، أمس، وفداً من شرطة رأس الخيمة النسائية، برئاسة النقيب موزة الخابوري، حيث اطلع الوفد على تجربة الصحيفة في مجالات تمكين المرأة في العمل الصحفي، كما تم تقديم عرض تعريفي حول «البيان» ونشأتها وأساسيات العمل فيها. وتتزامن هذه الزيارة مع قرب احتفال الدولة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، حيث تأتي احتفالات هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

كما تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض سبل دعم وتمكين المرأة عموماً، وفي قوة الشرطة والأمن بشكل خاص، والاطلاع على استراتيجية القيادة الحديثة، وحضور المرأة العسكرية في التنمية الوطنية. كما اطلع الوفد على صالة التحرير، التي افتتحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2012، حيث اطلعت عضوات الوفد على سير العمل في مختلف أقسام الصحيفة، كما اطلعن على دور المرأة في العمل الصحفي بشكل عملي.

تطور عمل المرأة

وقدمت منى بوسمرة رئيسة التحرير المسؤول للوفد شرحاً، استعرضت من خلاله مراحل تطور عمل المرأة في «البيان»، والجهود المبذولة لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها وتحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع الصحافة، وتوفير كل السبل، التي تسهم في نجاح المرأة الإماراتية وارتقائها إلى أعلى المناصب.

وأشارت بوسمرة إلى أن وجود المرأة في «البيان» كان له دور مهم في تقديم عمل صحافي مهني محترف. وأكدت بوسمرة أن الصحيفة ملتزمة عبر جميع منصاتها الورقية والرقمية بإبراز الجهود الناجحة والتجارب المتميزة للمرأة الإماراتية في المجتمع، وتعزيز فرص تمكينها، وتسليط الضوء على تجربة الإمارات الناجحة في التوازن بين الجنسين.

ثوابت

وأشارت رئيس التحرير المسؤول إلى أن هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع عراقة الحضور النسائي، ضمن عمليات البناء الوطني للمرحلة المقبلة بالنظر إلى عمق ذلك الحضور تاريخياً، وهي ثوابت يرتكز عليها عمل الاتحاد النسائي العام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث التزم الاتحاد منذ بداية عهده بمساندة الرؤية السامية لحكومة الإمارات لشراكة نساء الوطن، الذي تتعزز فيه معايير التنافسية والاستدامة والتوازن بين الجنسين.

من جانبها، أشارت النقيب موزة الخابوري رئيس الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى أن هذه الزيارة تعد جزءاً من سلسلة زيارات مدنية، تقوم بها الشرطة النسائية لتلمس بصمات وإنجازات المبدعات الإماراتيات بمدن مختلفة من الدولة وأهمية التعرف والتعريف بقصص نجاحهن، مع التطور المستمر لمبادرة يوم المرأة الإماراتية بعد مرور 7 سنوات على إطلاقها؛ التي تزداد وهجاً وألقاً وأهمية عاماً بعد عام، في ظل دخول المرأة الإماراتية مجالات حيوية جديدة بجرأة وشجاعة، وتمكّنها عن كفاءة وجدارة من إثبات ذاتها وخدمة أسرتها ووطنها، والدفع قدماً بمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية، لافتة إلى رغبة المجلس في عقد شراكة تعاون تدريبية مع «البيان» لعضواته، تتمثل في قطاعات صناعة المحتوى، والتصوير والمونتاج.

وتم على هامش اللقاء تكريم الصحفية ناهد النقبي رئيس دعم المحتوى الصحفي، تقديراً لدورها في دعم الجهود الشرطية والأمنية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أثناء عملها في الإمارة خلال الفترة من عام 2016 – 2018.

وتضمن الوفد الزائر كلاً من النقيب ليلى المزروعي، ومساعد أول نبيلة أدريس، ومساعد آمنة الخميري، والرقيب عائشة شامبيه، وشرطي أول مريم المحرزي، فيما كان في الاستقبال من «البيان» ناهد النقبي، وجمانة البلوشي، وحصة المهيري، ومروة الكودة، وخولة الدبوس، وحنان النعيمي، ومروة بوشوارب.

تزامن

عبرت رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان» منى بوسمرة عن سعادتها لاستقبال وفد من الشرطة النسائية بمقر الصحيفة، خاصة أن هذه الزيارة تتزامن مع قرب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مشيدة بالتعاون البنّاء مع وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بقيادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام، وجميع أجهزتها الأمنية، مؤكدة أن هذه الزيارة ما هي إلا تأكيد على أهمية توثيق التعاون النسائي في مختلف القطاعات بالدولة.

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