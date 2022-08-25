«البنية التحتية» تطرح 5 مناقصات بينها تطوير موانئ الصيادين بالدولة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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طرحت وزارة «الطاقة والبنية التحتية» 5 مناقصات عامة رقمية، من بينها تثبيث القطوعات الصخرية لشبكة الطرق الاتحادية، وتقديم خدمات استشارية هندسية لإعداد دراسة تخصصية لحماية وتطوير موانئ الصيادين بالدولة، وسيتم طرح المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

حماية الطرق

وتتضمن المناقصات الـ 5 مشروعاً لحماية وتثبيث القطوعات الصخرية بمناطق مختلفة في الدولة لشبكة الطرق الاتحادية، واشترطت الوزارة في المتقدمين للاشتراك بالمناقصة وجود سابقة خبرة في مشاريع مماثلة، بينما حددت تاريخ 8 سبتمبر موعداً لفتح مظاريف طلبات المشاركين.

وتأتي ثاني المناقصات لتشمل تقديم خدمات استشارية هندسية لإعداد دراسة تخصصية وتصميم حلول الحمايات الدائمة لموانئ الصيادين بالدولة، حيث حددت 6 أكتوبر المقبل موعداً لفتح مظاريف المشروع، ويأتي المشروع في إطار مشروع إعادة تأهيل موانئ الصيادين بالإمارات، وبهدف توفير وتطوير الخدمات وظروف عمل الصيادين للوقوف على الحالة الراهنة للموانئ، وتحديد أولويات معالجة التحديات المتعلقة وبشكل خاص بأمن وسلامة الصيادين وقواربهم والمرافق الحيوية في الموانئ من خلال حصر الموانئ على مستوى المناطق الشمالية.

وشملت متطلبات هذه المناقصة تقديم قائمة تتضمن عدد الموانئ، وإيجاد الحلول الفنية الدائمة لحماية الموانئ لتوفير كل متطلبات أمن وسلامة الصيادين والمرافق، بالإضافة إلى إعداد دراسة تخصصية وتصميم حلول الحمايات الدائمة للموانئ، وتحديد الكلفة التقديرية لكل ميناء على ضوء الدراسة، وصولاً إلى إعداد وثائق لطرح المناقصة، والمشاركة في دراسة العطاءات وتقديم المشورة.

مبان حكومية

وطرحت الوزارة كذلك مناقصة لإنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة عجمان «إحلال»، حيث حددت 30 أغسطس موعداً لفتح مظاريف، بالإضافة إلى مشروعين آخرين لتأهيل العيادات البيطرية التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة بمنطقة الحليفات بإمارة الفجيرة، ومنطقة فلج المعلا في أم القيوين، فيما حددت 6 سبتمبر موعداً لفتح مظاريف المناقصتين.

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