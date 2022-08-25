220 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في عجمان خلال 9 سنوات

المصدر: دبي- رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إحصائية لجمعية بيت الخير عن تسجيل فرعها في عجمان نمواً إنسانياً، بلغ هذا العام حتى نهاية يوليو 7 ملايين و800 ألف درهم، استفاد منها 1696 أسرة وحالة، لتضاف إلى ما حققه الفرع منذ تأسيسه عام 2013 حتى 2021 من عطاء متنامٍ، بلغ أكثر عن 220 مليون درهم، استفاد منها 41 ألفاً و445 أسرة وحالة.

وقالت حليمة عبد الله الظنحاني، مدير شؤون أفرع «بيت الخير»: إن نشاط فرع عجمان ازدهر بعد شراكته الناجحة مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، التي توجت بإنشاء وقف عجمان، الذي أطلق عليه وقف المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، تكريماً لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الذي خص الجمعية بقطعتي أرض منحة من سموه، ضمن المدينة الوقفية، التي أنشأها في منطقة ليوارة 2، لتكون أول مدينة خيرية من نوعها في إمارات الخير.

وثمنت الظنحاني تعاون حكومة عجمان ومؤسساتها الإنسانية والمجتمعية مع إدارة الجمعية، ودعمها المتواصل لنشاط الفرع، وأفادت بأن عدد الأسر المواطنة، التي ترعاها الجمعية في عجمان يتجاوز اليوم 380 أسرة، تتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، بلغ ما أنفق عليها العام الماضي 4.3 ملايين درهم، وبينت أن الفرع قد ضاعف دعمه لأسر الأيتام، والذي من المتوقع أن يصل حجمه هذا العام إلى حوالي 2.5 مليون درهم.

ونوهت بأن الجمعية تقدم سنوياً ما يزيد على 4 ملايين درهم كمساعدات طارئة لدعم الأسر والحالات، التي تمر بظروف إنسانية وعجز قاهر، والتي يزيد عددها على 1500 أسرة وحالة.

وعزت الظنحاني هذا النجاح، الذي يحققه الفرع إلى التنسيق والتكامل القائم مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وفق اتفاقية الشراكة المتجددة بين الجانبين، للنهوض بأوضاع الأسر المواطنة ومحدودة الدخل في الإمارة، التي تشهد نهضة متنامية وتولي العمل الخيري والإنساني اهتماماً خاصاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز