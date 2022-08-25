2 مليون زيارة لموقع صندوق الزكاة الإلكتروني في النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة خلال النصف الأول من العام الجاري 2 مليون و926 ألفاً و223 زيارة، وذلك بحسب تصريح الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام.

وبين أن من ضمن العدد المرصود بلغ عدد الزوار الجدد للموقع الإلكتروني 565,654 زائراً، وكانت الزيارات تتوزع على صفحات وأقسام الموقع، حيث إن خدمة حجز المواعيد لطلب الزكاة من الصفحات التي كان لها الإقبال الأكثر من الزوار؛ إذ بلغ عدد الزيارات لها 568,157 زائراً، تليها خدمتا حساب زكاة المال وزكاة الذهب بمجموع زيارات بلغ 306,811 زائراً، وتأتي في المرتبة الثالثة صفحة زكاة الفطر بعدد 142,496 زائراً.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن، أن القائمين على صندوق الزكاة يدركون تماماً أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، والذي دعت إليه قيادتنا الرشيدة والتي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات الجودة والتوفر وسهولة الاستخدام، سعياً نحو تحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة.

وأضاف أن عدد زوار الموقع الإلكتروني - الذي وصل إليه الصندوق اليوم - هو انعكاس لنجاح خدماته الإلكترونية التي قدمها طوال الأعوام الماضية والتي أسهمت في زيادة أعداد المزكين وبالتالي زيادة موارد الزكاة التي تشهد إقبالاً متزايداً من المتعاملين كل عام بفضل الله عز وجل.

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