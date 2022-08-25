إطلاق لوحة مؤشرات ذكية لتمكين شباب الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - وام

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوحة مؤشرات ذكية جديدة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لعرض المؤشرات الخاصة بتمكين الشباب العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية؛ بهدف مساعدة الجهات الاتحادية على تطبيق «سياسة تمكين الشباب في الجهات الاتحادية»، والتي اعتمدها مجلس الوزراء.

وأكد زايد القحطاني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة أن لوحة مؤشرات «تمكين الشباب» تخدم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستثمار في فئة الشباب، وتساعد المعنيين والقيادات في الوزارات والجهات الاتحادية في الاطلاع على المؤشرات الخاصة بتمكين الشباب في جهاتهم، وقياس أثر تطبيق المبادرات ذات الصلة بتمكينهم، ومتابعة التقدم المحرز على هذا الصعيد.

وأوضح أن لوحة المؤشرات الجديدة متاحة ضمن نظام التقارير الذكية BI، المنضوي تحت نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، وتضم 16 مؤشراً ذكياً خاصاً بتمكين الشباب، معززاً بالنتائج السنوية للجهات الاتحادية، تعكس الوضع الحالي للشباب فيها، من حيث تطويرهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم، والمحافظة عليهم، وتحفيزهم، ومدى إنتاجيتهم، وكذلك البيانات التفصيلية لكل مؤشر، مع توفير إمكانية سحب هذه البيانات لاستخدامها في التحسين والتطوير.

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