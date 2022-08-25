تعاون بين «صحة أبوظبي» وكندا لتدريب الأطباء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أنه أصبح بإمكان الأطباء المتدربين في الإمارة الاستفادة من البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة في كندا والتي ستقدم في مراكز التعليم الطبي المستمر، كما يمكن للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي في الإمارة الالتحاق ببرامج الزمالة في كندا والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية الملكية الكندية الدولية من خلال نظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي في كندا أو الإمارات.

جاء ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعتها دائرة الصحة - أبوظبي والكلية الملكية الكندية الدولية، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز وتقديم برامج وخدمات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا في الأسواق المستهدفة.

وقد وقع المذكرة كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وسوزان د.موفات - بيرس، الرئيس والمدير التنفيذي للكلية الملكية الكندية الدولية، بحضور مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى الإمارات والدكتورة هدى المعيني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية، وليلى الزبيدي، مدير إدارة تراخيص القوى العاملة والتعليم الطبي في دائرة الصحة أبوظبي.

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