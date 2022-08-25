«الهمبو» معمرة عملاقة وارفة الظلال

المصدر: رأس الخيمة - موزة خميس

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مساحة خضراء تخصصها «البيان» أسبوعياً، التزاماً منها بدعم جهود الاستدامة، يتفيأ ظلالها هواةُ الزراعة المنزلية ليتعرفوا على المعلومات الإرشادية الخاصة بالأساليب المنوعة للحصول على أشجار مثمرة ومنتجات من الخضراوات، وبعض الأساليب المستدامة لتوفير الطاقة أو إعادة التدوير، ويقفوا كذلك على خبرات الهواة الذين نجحوا في مكافحة الآفات بمبيدات عضوية أو صنعوا منتجات غذائية عضوية لأشجارهم.

تعتبر «الهمبو» من الأشجار المعمرة العملاقة والتي يصل ارتفاعها إلى 18 متراً، وهي دائمة الخضرة وأوراقها تميل إلى اللون الأصفر، وموطن هذه الشجرة قارة أفريقيا، حيث توجد بكثرة وتسمى «مارولا»، في الخليج أطلق عليها «أبو الحصى» لأنها عندما تجف تصبح كالحصاة الصغيرة، ولها رائحة زكية، وتعد من ضمن المواد الغذائية في أفريقيا.

خبير النباتات مبارك الزهيري في رأس الخيمة، والذي يعتبر مرجعاً للأكاديميين والطلبة وأساتذة الجامعة لمعرفة أسماء النباتات وفوائدها أو أضرارها، قام بزراعة «الهمبو»، ويقول عن تجربته: «الزراعة صحة وراحة نفسية ونشاط، ويمكن أن يتشارك أفراد الأسرة في عملية الزراعة، وإذا أردنا أن نكاثر «الهمبو» أو «أبو الحصى» يمكننا ذلك من البذور أو العقل أو شرائها من المشتل.

وبعد زراعتها تحتاج إلى 5 سنوات كي تعطي ثمارها. وفيما يخص تجهيز مكان لزراعة الشجرة التي ستصبح عملاقة، أوضح الزهيري أنه يتوجب تجهيز حفرة بعيدة عن جدار المنزل لأن جذع شجرة «الهمبو» سيكبر مع مرور الأيام ويصبح عريضاً حتى يصبح في قطر متر تقريباً، وهي شجرة ظليلة، ولذلك علينا أن نختار لها المكان المناسب، بحيث نستفيد مستقبلاً منها خاصة في فترة الظهيرة».

وأضاف خبير النباتات: «ولكي تجهز التربة نحتاج لحفر مسافة نصف متر ونضع مع التربة سماداً حيوانياً، ومن ثم نسقي الحفرة بشكل يومي حتى تبرد الأرض وتخرج الغازات الساخنة من السماد، وبعد يومين أو 3 نغرس الشتلة».

آلية

وأضاف الزهيري: «عندما تبدأ التفرعات الجديدة في النمو نضيف لها السماد الحيواني خارجياً في الشهور الباردة، وهي لا تحتاج إلى مبيدات لأنها شجرة قوية، وفي حال أردنا تجربة زراعة البذور فلا بأس من ذلك، ولكن علينا أن نبتعد عن الغرس في الشهور الحارة، والأفضل نهاية شهر سبتمبر وفي شهري مارس وأبريل أيضاً. وأيضاً نفس التوقيت إن كان عن طريق «العقل»، والسقي يكون مرتين صباحاً ومساءً في الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني مرة واحده في الفترة المسائية وذلك في موسم الصيف».

مواسم

وبالنسبة لفصل الشتاء فإن الأمر يختلف، حيث نقوم بعملية الري كل يومين خاصة إن رأينا أن الشجرة نمت وكبرت، وهي شجرة قوية تتكيف مع بيئتها، بحيث تستفيد من الرطوبة تحت سطح الأرض في حال لم تسقَ لأيام وجذورها عميقة، ولذلك لا خوف عليها بعد أن تصبح عملاقة من نقص الماء.

فوائد

وأوضح مبارك الزهيري: «إن لهذه الشجرة فوائد في ثمارها ومنها أنها تحتوي على فيتامين سي أضعاف ما يوجد في البرتقال، وفي أفريقيا يستخرجون زيتاً من ثمارها يستخدم في الطهي وفي المواد الصحية والتجميلية، والآن في الدولة يصنع من الثمار المخلل، وربما للشجرة فوائد أخرى لم تكتشف بعد، حيث إن لكل شعب ثقافته واهتمامه بعلم البحث في فوائد ما يزرع من أشجار».

واختتم الزهيري: «ولأنها شجرة نادرة فإنه يكفي أن نحصل على واحدة ونزرعها أمام المنزل على سبيل المثال لتصبح موئلاً للطيور وظلاً لمن يمر في المنطقة، وأعتقد أنه من الأفضل زراعتها خارج المنزل لأنها تحتاج لمساحة كبيرة، وفي الوقت نفسه لن تحتاج لمجهود كبير لرعايتها لأنها قوية ومتحملة».

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