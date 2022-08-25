«الموارد البشرية والتوطين» تؤكد أهمية الأدوار الرقابية لضمان جاذبية سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، على أهمية الأدوار الرقابية التي تضطلع بها فرق التفتيش وإدارات علاقات العمل، حاثاً موظفي الوزارة على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود المشتركة وبناء الشراكات المؤسسية الفاعلة لضمان تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لبيئة الأعمال المحلية، بما يرسخ جاذبية وتنافسية الدولة على الخارطة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع موظفي قطاع الموارد البشرية في الوزارة بحضور كل من خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، ومحسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، وأحمد الياسي، مدير إدارة علاقات العمل.

كفاءة

وثمن معالي الدكتور عبد الرحمن العور جهود فريق الوزارة من المفتشين وموظفي إدارة علاقات العمل، مشيداً بقدرتهم على التعامل بكفاءة مع القضايا العمالية في إطار التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وبالاستفادة من خبراتهم المتراكمة التي تجعلهم مثالاً يحتذى للكوادر الإماراتية الملتزمة بدعم المنظومة التنموية المتطورة للدولة.

مكانة

وحث معاليه موظفي الوزارة على بذل أقصى جهودهم من أجل ضمان إنفاذ القوانين الناظمة لسوق العمل من أجل الارتقاء بالمكانة المتقدمة التي حققتها الدولة باعتبارها إحدى أفضل الوجهات العالمية للعمل والعيش وجذب المواهب والشركات والاستثمارات، مدعومة بمقومات تنافسية عالية أبرزها: المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة واستقرار ومرونة بيئة العمل وقلة المنازعات العمالية، وهو الأمر الذي تؤكده المؤشرات العالمية.

وقال العور: إن جهود القائمين على الأدوار الرقابية تنعكس إيجاباً على الالتزام بالضوابط الناظمة لأدوار وواجبات وحقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتالياً تعزز من جاذبية سوق العمل وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية المؤهلة للمساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

واستمع معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى ملاحظات الموظفين واقتراحاتهم بتطوير آليات سير العمل وسبل الارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب المبادرات المقترحة من قبلهم والتحديات التي تواجههم لا سيما في العمل الميداني، مؤكداً حرص الوزارة على بذل أقصى جهودها لتسهيل تأدية مهامهم الرقابية.

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