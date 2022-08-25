استعراض أفضل ممارسات «الداخلية» في مجال الخدمات الاستباقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة أسامة أمير محمد الوكيل المساعد لقطاع الصناعة على أفضل الممارسات المطبقة من قبل وزارة الداخلية في مجال الخدمات الاستباقية، والتمكين الذكي، والشراكة والتكامل، وإدارة البيانات والمعرفة. جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة لوفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى وزارة الداخلية، حيث التقى مع عدد من الضباط رؤساء فرق التميز.

شرح موجز

واستمع الوكيل المساعد لقطاع الصناعة والوفد المرافق له إلى شرح موجز من رؤساء فرق التميز حول أفضل الممارسات لوزارة الداخلية في مجال فرق التميز وإدارتها والممارسات المطبقة في مجال التميز الحكومي والتمكين الذكي وإدارة البيانات والمعرفة والاطلاع على الخدمات الاستباقية في غرفة العمليات المركزية لإدارة الخدمات في وزارة الداخلية.

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