محاكم رأس الخيمة توثق 96 عقد زواج لغير المسلمين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشف المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة تتيح للمقيمين من غير المسلمين إتمام إجراءات توثيق عقود الزواج للراغبين في ذلك، بصرف النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم، لافتاً إلى إبرام 96 عقداً لمختلف الديانات والجنسيات، وفقاً لشروط وإجراءات محددة مكنتهم من توثيق عقد الزواج بمرونة ويسر، وبما يحقق تيسير المعيشة والاندماج المجتمعي لمختلف سكان إمارة رأس الخيمة، الأمر الذي يعكس صور المحبة والتسامح والسلام في الدولة، وتعزيز جانب الأخوة الإنسانية.

وأضاف: إنه يمكن للمقيم غير المسلم أياً كانت جنسيته أو ديانته وبناءً على رغبة طرفي الزواج، ووفقاً للإجراءات المعمول بها في دائرة المحاكم، أن يتقدم بطلب الحصول على خدمة عقد الزواج من خلال قسم عقود الزواج في الدائرة، ويتم إجراء العقد من خلال المأذونين المعتمدين في محاكم رأس الخيمة، ويجري اعتماد العقد من القاضي المختص بذلك.

وأشار إلى أن وجود هذا التنظيم القانوني لتوثيق عقود الزواج لغير المسلمين ساهم في تيسير إجراءات الزواج لكل أطياف المجتمع في رأس الخيمة، وبناء أسرة سعيدة ومتماسكة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ووضع العلاقات الاجتماعية في إطار رسمي واضح، إلى جانب تقديم خدمات مميزة ذات جودة وكفاءة عالية، لافتاً إلى أن هذه الخدمة حازت إعجاب ورضا الأسر التي استفادت منها.

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