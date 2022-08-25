«إقامة دبي» تطلق 6 مبادرات لدعم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إطلاق 6 مبادرات متنوعة، وذلك انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بضرورة دعم المرأة الإماراتية ومواصلة تمكينها، بهدف تعزيز حضورها في قطاعات العمل المختلفة.ويأتي يوم المرأة الإماراتية لهذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية من خلال توجيهات سموها بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بما في ذلك المرأة.

حزمة مبادرات

تتضمن المبادرات عروضاً خاصة لمنتجات متنوعة، ومبادرة رسالة احتفاء بيوم المرأة لموظفات إقامة دبي، ومنح الموظفات ساعات سعادة عبر برنامج مكافأتي.

استدامة التمكين

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن القيادة الرشيدة في الدولة تستند إلى استراتيجيات شمولية ومتكاملة تنطلق من واقع ضرورة الحفاظ على المكتسبات، ومواصلة العمل في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومضى على أثرها الأبناء حاملين لواء التقدم والازدهار بمشاركة فاعلة ومؤثرة من المرأة الإماراتية التي أثبتت قدراتها وكفاءتها في مختلف الميادين والمحافل.وقالت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: نشعر بالفخر والسعادة، بما حققته «المرأة الإماراتية من إنجازات، حيث تبوأت المراتب الأولى إقليمياً في المؤشرات التنافسية، وذلك بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وأيضاً دعم قرينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي التي قدمت الكثير لدعم مسيرة المرأة الإماراتية».

ورحب الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مثمناً دورها في دعم وتشجيع المرأة الإماراتية.

وأضاف إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل، لافتاً إلى أن إقامة دبي استقطبت نحو 1392 من العنصر النسائي من أصل 5000 موظف، كخطوة فعالة في ترجمة قرارات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز بيئة العمل بالخبرات والكفاءات النسائية.

شباب

أشار الفريق محمد أحمد المري إلى أن الإدارة تهتم برفد الأقسام لديها بالدماء الشابة، حيث يصل عدد الفتيات ممن ينتمين إلى الفئة العمرية (18 ـــــ 35) قرابة الـ460 فتاة، كما تراعي الأمهات اللواتي يعملن في إقامة دبي واللواتي يبلغ تعدادهن قرابة 780 موظفة في حين بلغ عدد الموظفات من أصحاب الهمم 9 يعملن جنباً إلى جنب مع قريناتهن.

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