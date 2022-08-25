سعيد الطاير: موظفات «كهرباء دبي» قدوة ملهمة

المصدر: دبي - البيان

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احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية 2022، أقامت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى المرأة الإماراتية الثامن في مبنى أكاديمية الهيئة في منطقة الحضيبة وحضر الفعالية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة. وقد تم نقل البث الحي والمباشر لفعاليات المنتدى عبر قنوات الاتصال الداخلية والخارجية في الهيئة، ليتسنى لجميع الموظفات حضور المنتدى، بالإضافة إلى اللجان النسائية في مختلف الجهات.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يسعدني أن أحتفي معكم بيوم المرأة الإماراتية الثامن الذي يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات النوعية والمشرفة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات والقطاعات، وخصوصاً في مجال تمكين المرأة، كما أنه محطة سنوية أساسية للتعريف بنجاحات المرأة الإماراتية التي تحظى بمكانة وتقدير كبيرين في دولة الإمارات، وصار يشار إليها بالبنان في المحافل الدولية، تقديراً لمساهمتها الفاعلة في كل ميادين العمل الوطني، وتكريماً لإنجازاتها النوعية في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، والتي تأتي ثمرة مسيرة تمكين المرأة التي أرسى دعائمها الصلبة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتدعمها رؤية القيادة الرشيدة مما جعل دولة الإمارات وإمارة دبي نموذجاً ناجحاً في مجال تمكين المرأة على المستويين العربي والدولي».

جوهر

وأضاف معاليه: «يقام يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، وهو ما يمثل جوهر دور موظفات هيئة كهرباء ومياه دبي الهادف إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والقادمة، حيث تثبت موظفات الهيئة يومياً أنه لا مستحيل مع العمل الجاد والمبدع، مما جعلهن قدوة ملهمة في استشراف وصنع المستقبل المستدام، والمساهمة الفعالة في مشاريع الهيئة العملاقة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، مما يرسخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتسير الهيئة على نهج القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة، وتعتبر الهيئة من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، وقد وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1950 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 785 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 321 موظفة مناصب قيادية في الهيئة.

أرقام

تشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء المواطنات في مركز البحوث والتطوير 50% حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية. كذلك تشارك موظفات الهيئة في العديد من الأعمال التطوعية، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال العام 2021 أكثر من 16.000 ساعة في 28 مبادرة إنسانية ومجتمعية».

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