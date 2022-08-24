«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية

المصدر: دبي - البيان

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يدعم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية على نطاق عالمي من خلال الانضمام إلى فريق عمل مالي مكرس لوقف التدفقات المالية غير المشروعة والمرتبطة بالاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.

وتأسس فريق العمل المالي الخاص بمبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية» في أكتوبر 2018 ويتألف من حوالي 50 مؤسسة مالية عالمية ملتزمة بفهم أفضل للنشاط المالي المرتبط بالاتجار غير المشروع في الأحياء البرية ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة به.

ويشير الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية إلى الاتجار في المنتجات المشتقة من حيوانات أو نباتات غير أليفة أو غير مدجنة، وعادة ما يتم إخراجها من بيئتها الطبيعية.

ويعتبر الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية جريمة منظمة على نطاق عالمي تقدر قيمتها بما يصل إلى 23 مليار دولار أمريكي سنوياً. ونمت التجارة بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع زيادة معدلات الصيد الجائر للعديد من الأنواع لا سيما تلك ذات القيمة العالية للمستهلكين. ويستمر الصيد والاتجار غير المشروع في الأحياء البرية في إحباط جهود حفظ الحياة البرية في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن ما يقارب 7 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات في تجارة غير مشروعة تشمل 120 دولة.

مخاطر

ويعتبر النظام المصرفي العالمي وسيلة أساسية لتحويل العائدات غير المشروعة في الأحياء البرية، حيث تخاطر المؤسسات المالية بالمساعدة بشكل غير مباشر في الاتجار غير المشروع من خلال القنوات القانونية المصرفية العالمية. ولذلك يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دوراً حاسماً في مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية من خلال مبادئ اتباع المال للسعي إلى تحديد هوية أولئك الذين يستفيدون أكثر من هذه الجريمة البشعة.

استدامة

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال فيكتور ماتافونوف، رئيس إدارة الامتثال للمجموعة: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية من خلال الانضمام إلى فريق العمل المالي التابع لمبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية». وتماشياً مع جهود الدولة لإنهاء الاتجار غير المشروع في الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني مع نظرائه والمنظمات المحلية والعالمية الأخرى لتعزيز أمن وسلامة الحيوانات البرية كجزء من جهود البنك الأشمل لدعم الاستدامة والمبادرات ذات الصلة.

التزام

يتماشى انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى فريق العمل المالي التابع لمبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية» مع التزام البنك بدعم المبادرات العالمية والمحلية التي تركز على الاستدامة، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «SDGs» - وتحديداً الهدف رقم 15، «الحياة على الأرض»، بالإضافة إلى رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، التي تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة.

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