قنصل الصين: دور بارز لشرطة رأس الخيمة في نشر الأمن والأمان

المصدر: رأس الخيمة - وام

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اطلع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لي شيوي هانغ والوفد المرافق له على أبرز الخدمات والمهام التي تقوم بها شرطة رأس الخيمة بمختلف إداراتها وأقسامها.

كما اطلع خلال زيارة لمبنى القيادة على منظومة العمل في غرفة العمليات المركزية والأنظمة الأمنية والمرورية المتوفرة فيها، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية في المجالات الأمنية والشرطية.

وخلال لقاء العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، مع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والمناطق الشمالية والوفد المرافق له، تم بحث علاقات التعاون المشترك بين وزارة الداخلية متمثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وجمهورية الصين الشعبية.

من جهته أعرب لي شيوي هانغ عن بالغ شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال، منوهاً بالدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في نشر الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع.

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